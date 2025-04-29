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Испанию охватило масштабное отключение: восстановление заняло до 10 часов

Испанию охватило масштабное отключение: восстановление заняло до 10 часов

В понедельник Испания пережила масштабное отключение электричества, затронувшее также Португалию и Францию.

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