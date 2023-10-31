Дроны выследят мигрантов: Испания поставила Сенегалу коптеры для обнаружения нелегальных судов

Испания поставила Сенегалу шесть новых мультикоптеров и планирует усилить персонал своей службы безопасности, чтобы помочь западноафриканской стране справиться с миграционным кризисом, заявил 30 октября исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
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