Противник атаковал Ярославль и Севастополь, зафиксировано попадание в жилой дом В ночь на 28 августа российские регионы подверглись новым атакам беспилотников ВСУ.
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