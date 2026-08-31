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Царьград

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"Купер" начнет принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года

"Купер" начнет принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года сервис доставки "Купер" начнет принимать цифровые рубли. На первом этапе новый метод оплаты будет доступен при курьерской доставке, позже его планируют добавить на сайт и в мобильное приложение.

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