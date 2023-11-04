Статус знаменитости не гарантирует, что ты избавлен от проблем на дорогах. Звезды, которые попадали в страшные ДТП: Алексей Воробьев, Елена Сафонова и Лада Дэнс LEGION-MEDIA, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.
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