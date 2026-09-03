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Царьград

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Илья Винштейн сообщил о жаркой погоде в Кургане с 4 по 9 сентября

Илья Винштейн сообщил о жаркой погоде в Кургане с 4 по 9 сентября

В Кургане с 4 по 9 сентября ожидается аномальная жара. Температура воздуха превысит норму на 6-11 градусов.

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