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В Приморье спустя две недели нашли заблудившегося в тайге подростка

В Приморье спустя две недели нашли заблудившегося в тайге подростка

В Приморском крае следственный комитет и волонтеры организации «ПримПоиск» приняли участие в учебном поисково-спасательном мероприятии, в котором отрабатывали необходимые навыки для поиска пропавших людей .

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