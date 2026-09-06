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Борщ вместо бургера: ресторатор Штутман объяснила тягу зумеров к здоровой пище

Борщ вместо бургера: ресторатор Штутман объяснила тягу зумеров к здоровой пище

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. Молодые люди все активнее переходят к осознанному питанию и отказываются от фастфуда в пользу здоровой и качественной пищи.

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