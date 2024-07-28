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Прорыв в кардиологии: пациенту впервые имплантировали полностью механическое сердце. Доноры больше не нужны?

Прорыв в кардиологии: пациенту впервые имплантировали полностью механическое сердце. Доноры больше не нужны?

Очень часто людям с заболеванием сердца может помочь только пересадка сердца. Ждать подходящего донора приходится годами, и это часто играет свою роковую роль, ибо пациентам не всегда удавалось дожить до этого момента.

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Комментарии
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Igor Shumarin
А где можно конструкцию этого сердца посмотреть?
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16 час.

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