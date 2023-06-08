РИА Новости: Зеленский и Кличко делят власть в условиях ракетных ударов по Киеву

Администрация Киева оказалась не способна отражать ракетные удары со стороны России. Однако президент Украины Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко занимаются лишь делением власти, об этом говорится в материале РИА Новости.
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