Политический эксперт рунета

1 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Ну и гнида.Галкин устроил ис...
  • Светлана Шумилина
    Бл...хвалит,но все равно что-то для него не так.Какой мерзопакостный человек.Уж молчи тогда.«Хвала русскому с...
  • ММ
    Немецких кошачих били с прошлой войны и будем бить всегда!Military Watch: к...

РИА Новости: Зеленский и Кличко делят власть в условиях ракетных ударов по Киеву

РИА Новости: Зеленский и Кличко делят власть в условиях ракетных ударов по Киеву

Администрация Киева оказалась не способна отражать ракетные удары со стороны России. Однако президент Украины Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко занимаются лишь делением власти, об этом говорится в материале РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх