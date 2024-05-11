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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бердин получит минимум 80 млн рублей от «Авангарда» за 2 года (Михаил Зислис)

Ранее стало известно, что 25-летний голкипер заключил двухлетний контракт с омским клубом. «За это время куражный вратарь заработает 80 миллионов рублей.

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