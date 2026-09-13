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Мы соседи по планете

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«Счастливая жена» слева, «грустная разведёнка» справа: 22 коллажа, которые говорят сами за себя

«Счастливая жена» слева, «грустная разведёнка» справа: 22 коллажа, которые говорят сами за себя

В обществе до сих пор считается: лучше держаться за плохие отношения, чем оказаться одной. Развод воспринимают как провал — в любви, в партнёрстве, в жизни.

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