Пушкин, Бажов и семья: в Екатеринбурге назвали темы «Ночи музеев – 2024»

Традиционный фестиваль «Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году пройдет в 18-й раз. В этот раз его темой станут Год семьи в России и три юбилея: 90-летие Свердловской области, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина и 145 лет со дня рождения Павла Бажова.