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Александр Румянцев: «Сейчас Олимпийская деревня – самое безопасное место в мире. Надо видеть, как все прибирается, чистится, обрабатывается»

Российский конькобежец Александр Румянцев рассказал о жизни в олимпийской дерене Пекина и адаптации к местным условиям.

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