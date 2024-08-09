Зумеры начали лить мед в глаза: кто-то сказал, что процедура помогает лучше видеть. Видео

В своё время один рассказанный Брежневым Суслову старый окопный анекдот привёл к становлению, обоснованию и массовому внедрению в народе уринотерапии. Интересно, кто пустил уже эту "пулю" про мёд? Трамп? Как он это сделал во времена президентства с "внутренней промывкой" антисептиками? Или ещё какой шутник в мире нарисовался?

В

Воробей

Эти так называемые "опытные врачи" - ограниченные на редкость, мягко говоря! Я всегда закапываю в глаз раствор сырого мёда 1:1 с кипячёной водой, если замечаю воспалённость глаза. На такой случай держу в холодильнике пузырёк. Да, в первые мгновения действительно больно - будто песок в глаза сыпануло, но после этого через пару минут дискомфорт проходит. И действительно чудесным образом это средство снимает дискомфорт в глазу! Правда, я сомневаюсь, что это улучшает зрение. С другой стороны, кто знает, каков может быть результат, если применять это средство не изредка, а систематично и ежедневно. По крайней мере, может быть ухудшение зрения можно было бы замедлить? Кстати, мне этот рецепт сообщила моя мать, со ссылкой на в то время ну очень именитого глазного врача! Потому, и врачи бывают разные, явно.