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TRENDYMEN

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Зумеры начали лить мед в глаза: кто-то сказал, что процедура помогает лучше видеть. Видео

Зумеры начали лить мед в глаза: кто-то сказал, что процедура помогает лучше видеть. Видео

Необычный тренд с использованием меда для улучшения зрения, захвативший TikTok, может оказаться опасным для здоровья глаз.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
В своё время один рассказанный Брежневым Суслову старый окопный анекдот привёл к становлению, обоснованию и массовому внедрению в народе уринотерапии. Интересно, кто пустил уже эту &quot;пулю&quot; про мёд? Трамп? Как он это сделал во времена президентства с &quot;внутренней промывкой&quot; антисептиками? Или ещё какой шутник в мире нарисовался?
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20 час.
В
Воробей
Эти так называемые &quot;опытные врачи&quot; - ограниченные на редкость, мягко говоря! Я всегда закапываю в глаз раствор сырого мёда 1:1 с кипячёной водой, если замечаю воспалённость глаза. На такой случай держу в холодильнике пузырёк. Да, в первые мгновения действительно больно - будто песок в глаза сыпануло, но после этого через пару минут дискомфорт проходит. И действительно  чудесным образом это средство снимает дискомфорт в глазу! Правда, я сомневаюсь, что это улучшает зрение. С другой стороны, кто знает, каков может быть результат, если применять это средство не изредка, а систематично и ежедневно. По крайней мере, может быть ухудшение зрения можно было бы замедлить? Кстати, мне этот рецепт сообщила моя мать, со ссылкой на в то время ну очень именитого глазного врача! Потому, и врачи бывают разные, явно.
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11 час.

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