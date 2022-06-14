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Их время ночь, их имя понторезки!

Их время ночь, их имя понторезки!

Пока вся блогерская элита восхищается премьерой новенького Haval Dargo, пересказывая сотый раз все прелести новоиспечённой модели ценой 50+ тысяч долларов, расскажу-ка Вам, что действительно было элитным некогда за эти деньги и где оно теперь.

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