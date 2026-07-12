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Разработчик MWS AI указал на необходимость регулярного сохранения ИИ-диалогов

Разработчик MWS AI указал на необходимость регулярного сохранения ИИ-диалогов

Ведущий разработчик MWS AI (МТС Web Services) Иван Копылов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что диалоги с искусственным интеллектом следует архивировать с той же тщательностью, что электронную почту и документы.

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