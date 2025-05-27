ЕС добивается поддержки США в антироссийских санкциях - аналитик Меркурис

Европейский Союз надеется на поддержку США в вопросе антироссийских санкций. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что американский президент Дональд Трамп может быть против этой инициативы, считая её контрпродуктивной.
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