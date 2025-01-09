«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

Ничего, в магазине детской книги увидел полку с "Летом в пионерском галстуке" и это не харам. Это толерантность к гомосекам, чтобы они могли воспитывать русских детей.

Галина Друзина

Ну, если, мигрантам что то не нравится в России, пусть ехают в свои кишлаки и аулы, их тут никто не ждёт и, если они уедут, мы будем очень рады. 4