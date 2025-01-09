Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

«В моём кишлаке в ужасе» – мигрант зашёл в «Детский мир» и увидел «харамную» обувь

Вот мы и дождались – мигранты начинают возмущаться, что в России устроено не так, как у них в кишлаке! Путин чётко и ясно сказал, как должно быть: ПРИЕЗЖИЕ должны уважать традиции и устои российского общества.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Ничего, в магазине детской книги увидел полку с &quot;Летом в пионерском галстуке&quot; и это не харам. Это толерантность к гомосекам, чтобы они могли воспитывать русских детей.
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18 час.
Галина Друзина
Ну, если, мигрантам что то не нравится в России, пусть ехают в свои кишлаки и аулы, их тут никто не ждёт и, если они уедут, мы будем очень рады. 4
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17 час.

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