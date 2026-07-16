Осенний маршрут ученого: как случайная встреча меняет взгляд на жизнь

Порой один-единственный день способен перевернуть душу сильнее, чем годы размеренного существования. Со мной это случилось тихой осенью, когда я, уставший от лабораторной стерильности и гнетущей тишины исследовательских камер, оказался в самом сердце обычной русской природы.
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