Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Осенний маршрут ученого: как случайная встреча меняет взгляд на жизнь

Осенний маршрут ученого: как случайная встреча меняет взгляд на жизнь

Порой один-единственный день способен перевернуть душу сильнее, чем годы размеренного существования. Со мной это случилось тихой осенью, когда я, уставший от лабораторной стерильности и гнетущей тишины исследовательских камер, оказался в самом сердце обычной русской природы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии