Как "факты" происходят - От Швейка

"Если бы у меня был интернет в 39 году, то я бы захватил весь мир без единого выстрела!" (с)Адольф Гитлер "Не стоит верить всему, что пишут в интернетах" (с)Владимир Ильич Ленин Как ОНО делается?Предлагается набор – инфо-поводов, даётся их эмоциональная интерпретация, делаются выводы…потом в кассе получают гонорар,потому что даже передача «Спокойной ночи, малыши» имеет спонсора.