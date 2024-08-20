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Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

Со времен императора Франции Наполеона I Бонапарта Европа не смотрела на Россию без опаски. Эту цитату экс-госсекретаря США Генри Киссинджера привел на съезде Демократической партии американский лидер Джо Байден, его цитирует ТАСС.

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