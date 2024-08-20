Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

Со времен императора Франции Наполеона I Бонапарта Европа не смотрела на Россию без опаски. Эту цитату экс-госсекретаря США Генри Киссинджера привел на съезде Демократической партии американский лидер Джо Байден, его цитирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии