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Saudi Aramco и Sonatrach снижают цены на СУГ в январе

Saudi Aramco и Sonatrach снижают цены на СУГ в январе

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco и алжирская Sonatrach снизили официальные цены продажи (OSP) на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в январе на 1,6-6% по сравнению с декабрем из-за снижения спроса на топливо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров.

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