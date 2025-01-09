Saudi Aramco и Sonatrach снижают цены на СУГ в январе

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco и алжирская Sonatrach снизили официальные цены продажи (OSP) на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в январе на 1,6-6% по сравнению с декабрем из-за снижения спроса на топливо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров.