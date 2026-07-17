Московский суд вынес приговор за попытку передачи подшипников для украинской военной авиатехники

Московский городской суд признал гражданина России Романа Карецкого виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с назначением штрафа в размере одного миллиона рублей.
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