Отставка Александра Сырского связана с давлением Европы, пишет "Страна". Теперь Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации, ведь агентура Запада на Украине будет и дальше добиваться нужных для нее кадровых решений, лишая киевского начальника реальной власти.
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