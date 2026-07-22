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Порядок, государство

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Киев не выдержал давления Европы. Зеленский вновь сдал назад

Киев не выдержал давления Европы. Зеленский вновь сдал назад

Отставка Александра Сырского связана с давлением Европы, пишет "Страна". Теперь Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации, ведь агентура Запада на Украине будет и дальше добиваться нужных для нее кадровых решений, лишая киевского начальника реальной власти.

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