Песков оценил вероятность телефонных переговоров Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к кандидату в президенты США, американскому бизнесмену Дональду Трампу, а также оценил вероятность продолжения диалога.
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