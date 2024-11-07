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Пятый канал

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Песков оценил вероятность телефонных переговоров Путина и Трампа

Песков оценил вероятность телефонных переговоров Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к кандидату в президенты США, американскому бизнесмену Дональду Трампу, а также оценил вероятность продолжения диалога.

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