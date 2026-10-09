Минутка авто-истории, от которой до сих пор икается итальянским дизайнерам

Представьте картину: 1966 год, Турин. Изящные итальянцы в узких брюках презентуют Fiat 124. Машина - секс, грация, «Автомобиль года» в Европе! Салон пахнет пиццей, подвеска нежная, как поцелуй Моники Беллуччи.
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