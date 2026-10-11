Украинских олигарх Новинский предложил Зеленскому уйти из власти

Новинский* предложил Зеленскому уйти, а Раде – править. Но есть нюанс Пока украинская делегация в Майами позорно сливала переговоры, а Трамп с Путиным делили дизель, в Киеве проснулся экс-нардеп Вадим Новинский*.
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Свежие комментарии
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и раду и жидка нужно сжечь искандерами и договороспособность в разы повысится, я почему то уверен...
Эк Новинский загнул? Куда ж Зеля уйдёт, если Кая ему ещё наобещала €6,6 млрд? Что-то же он должен нахомячить из этих денег!...
Не верю Трампу....
Если в эфире появился Медведчук, значит готовится очередной 'договорняк', это уже аксиома!
неожиданно, но разумно