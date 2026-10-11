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Украинских олигарх Новинский предложил Зеленскому уйти из власти

Украинских олигарх Новинский предложил Зеленскому уйти из власти

  Новинский* предложил Зеленскому уйти, а Раде – править. Но есть нюанс Пока украинская делегация в Майами позорно сливала переговоры, а Трамп с Путиным делили дизель, в Киеве проснулся экс-нардеп Вадим Новинский*.

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