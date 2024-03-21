Канадские чиновники боятся обвинений в спонсировании нацистов на Украине

Канадское правительство не хочет предавать огласке наличие памятников и мемориалов нацистским преступникам в стране, заявил в интервью «Известиям» профессор канадского университета McGill в Монреале Вендель Нии Ларея Аджетей.
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