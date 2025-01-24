Сотрудник колбасного завода рассказал из чего делают колбасу

Владимир Гусев

г. Омск 1976 год... С утра выездное занятие в колбасном цехе мясокомбината - к 8:00 и не опаздывать!!! Заходим практически в темный цех. Первое, что я увидел в цехе была огромная свиная туша перерезанная поездом напополам, лежащая на полу возле ворот. Отвратительное зрелище - большая лужа крови, говна из кишечника всё перемешано и с соответствующим запахом. Впереди идет рабочий и попутно включает рубильники освещения, питания всяких агрегатов и оборудования. Впереди большая промышленная мясорубка и по краю загрузочного бункера гуляют крысы, размером с кошку. При включении очередного рубильника она вдруг заработала. Половина крыс спрыгнула наружу, половина упала внутрь и была перемолота. ВСЁ! Я лет десять никакую колбасу после этого не ел!!! Потом призабылось всё и сейчас жру её за милу душу...