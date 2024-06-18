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Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

Американское издание Politico заметило, что французская ультраправая партия «Национальное объединение» почему-то удалила некоторые предложения, касающиеся России, которые с 2022 года были опубликованы на ее сайте.

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