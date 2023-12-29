Скандал: Шер требует через суд опеку над взрослым сыном

Певица объяснила свою позицию. Шер все еще со своим молодым бойфрендом LEGION-MEDIA77-летняяШер обратилась в суд с необычным требованием: она хочет, чтобы ее назначили опекуном своего не просто взрослого, а даже уже немолодого, 49-летнего сына Элайджи Блю.