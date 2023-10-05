Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Без парашюта.В аэропорту росси...
  • Владимир Моргунов
    Во главу ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ поставили МЕЛКИХ МЕРЗАВЦЕВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ И ИУД. И ЭТОГО ХВАТИЛО, ЧТОБЫ РАВАЛИТЬ РАЗВОРОВАТЬ И ...Еще раз о Яковлев...
  • Владимир Моргунов
    НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ, СКАЗАЛ ПОВАР ДОБАВЛЯЯ В ХЛЕБ МЯСО...Откуда взялся хле...

Бывший президент НКР задержан

Бывший президент НКР задержан

Бывший президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян захвачен спецслужбами Азербайджана.Руководил Карабахом Арутюнян с 2020 по 2023 год, сложив свои полномочия незадолго до последней краткосрочной войны, которая привела к окончательной ликвидации НКР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх