Полянский оценил возможность смены позиции Запада по Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос "Известий" о том, есть ли какие-либо предпосылки, чтобы Запад изменил свою позицию в отношении поставок оружия Киеву.
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