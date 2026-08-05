В жилом массиве Ростова-на-Дону загорелась автозаправочная станция

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону возник пожар на территории автозаправочной станции. По информации главы города Александра Скрябина, возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности.
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