Сирия: Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на борту микроавтобуса возле перекрестка Аль-Рауда в Джарамане, провинция Риф-Димашк, в вечерние часы по местному времени.