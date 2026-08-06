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Контрафронт

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Сирия: Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства...

Сирия: Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на борту микроавтобуса возле перекрестка Аль-Рауда в Джарамане, провинция Риф-Димашк, в вечерние часы по местному времени.

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