Сирия: Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на борту микроавтобуса возле перекрестка Аль-Рауда в Джарамане, провинция Риф-Димашк, в вечерние часы по местному времени.
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