﻿﻿ГИБДД Татарстана предупреждает водителей об ухудшении погоды в ближайшие дни. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории Республики Татарстан ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, мокрого снега и порывов ветра до 20 м/с.