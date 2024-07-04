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Украина не имеет шансов на победу, ее спасут только переговоры – швейцарский полковник

Украина не имеет шансов на победу, ее спасут только переговоры – швейцарский полковник

Неудача западных санкций показала, что победить Россию не получится. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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