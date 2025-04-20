Израиль предпочитает договориться по ядерному вопросу Ирана — The Telegraph

Израиль намерен предотвратить создание ядерного оружия Ираном дипломатическими методами, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью британской газете The Daily Telegraph, опубликованном 19 апреля.
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