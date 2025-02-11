ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В РФ хотят создать реестр разнопрофильных и специализированных вузов. Как выяснили "Известия", с соответствующей инициативой к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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