Baldur´s Gate 3 Deluxe Edition❗БЕЗ ОЧЕРЕДИ❗ГАРАНТИЯ

Игра работает ВО ВСЕХ СТРАНАХ Покупая данный товар Вы получаете: ✅Мгновенную доставку Login:Password от аккаунта Steam с игрой Baldur´s Gate 3 Deluxe Edition для игры в оффлайне (автономном режиме) ✅Гарантию на то что сможете играть в день покупки ✅Вам НЕ придется качать сторонний сомнительный софт для активации аккаунта и ждать подключения через TeamViewer ✅Вам никто не помешает пройти игру, весь прогресс будет только ваш ✅Вы сможете переключаться на другие Steam аккаунты без необходимости запрашивать код Steam Guard каждый раз ✅ Идеально для прохождения игры экономя средства Язык в игре: Русский, Английский и многие другие.