Следком России займётся инцидентом с избиением ивановца группой азербайджанцев

Судя по всему, мигрантам светит новое уголовное дело.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ивановского следком Артёму Сосновикову возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителя Иванова и его матери.
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