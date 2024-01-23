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Следком России займётся инцидентом с избиением ивановца группой азербайджанцев

Следком России займётся инцидентом с избиением ивановца группой азербайджанцев

Судя по всему, мигрантам светит новое уголовное дело.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ивановского следком Артёму Сосновикову возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителя Иванова и его матери.

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