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"Мы поняли, что хотим ребёнка". Карина Истомина рассказала историю знакомства с Фёдором Смоловым и о решении стать матерью

"Мы поняли, что хотим ребёнка". Карина Истомина рассказала историю знакомства с Фёдором Смоловым и о решении стать матерью

Карина Истомина, которая ждёт ребёнка от футболиста Фёдора Смолова, рассказала историю знакомства с мужем и об их решении стать родителями.

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