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Россиян призвали не ждать традиционных новогодних скидок на машины

Россиян призвали не ждать традиционных новогодних скидок на машины

Традиционных новогодних скидок на машины в российских дилерских центрах в этом году не будет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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