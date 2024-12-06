Россиян призвали не ждать традиционных новогодних скидок на машины

Традиционных новогодних скидок на машины в российских дилерских центрах в этом году не будет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
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