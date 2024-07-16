Муж Анны Нетребко сказал все, что он думает о своей бывшей жене

Оперная певица Анна Нетребко со своим мужем Юсифом Эйвазовым сообщили, что разводятся. Последний месяц стал свидетелем развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, однако в отличие от многих других пар, они смогли разойтись в дружественных отношениях.