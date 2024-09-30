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Закон, порядок, государство

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Штурмовики подразделения группировки войск «Центр» рассказали про освобождение населенного пункта Новогродовка ДНР

Штурмовики подразделения группировки войск «Центр» рассказали про освобождение населенного пункта Новогродовка ДНР

Все действия происходили под контролем расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые постоянно взаимодействовали с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями.

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