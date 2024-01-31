BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

Звукозаписывающая компания BMG планирует перестать работать с британским музыкантом, сооснователем и бывшим лидером рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, высказывания которого об Израиле, Украине и США вызвали немало споров.
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