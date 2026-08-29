Давайте обсудим, что такое рыбалка в поле, а то многие, я вижу, совсем забыли, а может быть и не знали.
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