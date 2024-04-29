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FT: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов

FT: западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов

Продолжающие работу в России крупнейшие европейские банки заплатили в 2023 году в стране более 800 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем до начала специальной военной операции на Украине, пишет газета Financial Times.

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