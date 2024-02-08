Мошенник позвонил потенциальной жертве 1,6 тысячи раз за восемь минут

Один из операторов связи в январе зафиксировал самую продолжительную атаку от телефонного мошенника. Злоумышленник совершил более полутора тысяч звонков всего за восемь минут, сообщило информагентство RuNews24.
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